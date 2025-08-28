「ＤｅＮＡ−阪神」（２８日、横浜スタジアム）優勝へのマジックを１２としている阪神は、中野を今季初めて１番で先発起用。近本が、この日はスタメンから外れた。中堅のポジションには熊谷が入った。先発はルーキーの伊原。６月８日のオリックス戦以来の白星を目指す。試合開始は１７時４５分の予定。両チームのスタメンは以下の通り。【阪神】１番・二塁中野２番・中堅熊谷３番・右翼森下４番・三塁佐藤輝