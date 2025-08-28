28日午前11時40分ごろ、広島市安佐南区八木2丁目の県道で、軽乗用車と乗用車計3台が関係する事故があった。安佐南署によると、軽乗用車を運転していた同市安佐北区、藤本秀世さん（74）と助手席の妻浩子さん（79）が病院に搬送されたが、死亡が確認された。現場は片側1車線の直線。