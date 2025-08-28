岡山県警の一日広報警察犬に就任し、映画で演じる警察犬オリバーの姿で委嘱状を受け取るオダギリジョーさん＝28日午後、県警本部岡山県出身の俳優オダギリジョーさん（49）が28日、特殊詐欺被害防止のため岡山県警の一日広報警察犬に就任した。監督も務める映画「THEオリバーな犬、（Gosh！！）このヤロウMOVIE」で演じる警察犬オリバーの姿で登場。工藤陽代本部長から委嘱状を受け取り“前足”を上げて意気込んだ。事業者