宮城県南三陸町の旧防災対策庁舎＝2024年6月東日本大震災の教訓伝承に取り組む「3.11伝承ロード推進機構」（仙台市）が首都圏の住民に行った調査で、震災によって多数が亡くなった要因として「建物倒壊」や「火事」などの誤った回答が計18.2％に上った。「分からない」も12.6％あった。実際は津波による溺死が大半で、機構は震災から14年が過ぎ「実態の理解が不十分な人が増え、風化が始まっている」と分析した。機構は30日、