お笑い芸人のヒロシさんが、自身のインスタグラムを更新し、バイクの写真を投稿。ツーリングについて綴りました。 【写真を見る】【 ヒロシ 】 「麦茶、アメリカ、ベアーズとナイトツーリング」ラーメンとライスも堪能ファン「楽しい仲間と青春謳歌してますね」ヒロシさんは「麦茶、アメリカ、ベアーズとナイトツーリング。」と綴ると写真をアップ。投稿された画像では、駐車場に駐められたバイクの写真や、美味しそうな