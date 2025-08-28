俳優の清水美依紗が28日、都内で行われたミュージカル『のだめカンタービレ』シンフォニックコンサート！製作発表会見に登壇した。【集合ショット】きらびやかな衣装で登場した上野樹里＆竹中直人ら豪華出演者たち本作は、累計3900万部超の大ヒットを誇る二ノ宮知子氏による漫画『のだめカンタービレ』が原作で、2023年にミュージカル化が実現。この度の第2弾では、フルオーケストラのアリーナコンサートとなる。実写版のレジ