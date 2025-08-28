新潟県上越市の高田城址公園でブロンズ像2基が盗まれる被害がありました。被害届を受けた警察は窃盗事件として捜査しています。 【リポート】「高田城址公園にあるブロンズ像2体が盗まれたということです。あとにはブルーシートが掛けられています」盗難被害に遭ったのは、上越市の高田城址公園に設置されていたブロンズ像2基です。2基は女性の顔と鴉を表現したもので、どちらも1983年に上越市が設置しました。