２７日、西渝高速鉄道・鎮安トンネルの建設現場。（ドローンから、重慶＝新華社記者／唐奕）【新華社重慶8月28日】中国の陝西省西安−重慶間で建設が進む西渝高速鉄道の鎮安トンネル（重慶市開州区）が27日、貫通した。全長4458メートルの同トンネルは鉄道建設大手、中国鉄建傘下の中鉄七局集団が工事を請け負う。高速鉄道の陝西省安康−重慶区間で既に完成したトンネル34本のうち、4キロを超えるのは鎮安が初めて。区間内のト