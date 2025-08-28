◇MLB ドジャース5-1レッズ(日本時間28日、ドジャー・スタジアム)ドジャースとの3連戦でスイープされたレッズ。ここまで続けてきた連続スイープなしが「43」でストップしました。第1戦を0-7、第2戦3-6と負け越すレッズは最終戦は大谷翔平選手と相まみえます。3回にノエルビ・マルテ選手が初球の93.2マイル(約150キロ)のカットボールを捉えてレフトスタンドへ着弾、気持ちよく先制点を奪います。しかし、4回に先発のニコラス・ロド