アジア・コモディティ騰落率ランキング＝08/28営業日時点＝ 大連とうもろこし 0.88％ 上海異形鉄筋 0.12％ 上海重油 -0.1％ 上海ゴム -0.12％ 大連ポリエチレン -0.5％ 上海銅 -0.66％ ＊数値は前日比％