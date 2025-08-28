無理心中しようと埼玉県内で利根川に入り、生後5カ月の長女を溺死させたとして殺人罪に問われた母親秋葉樹里被告（30）の裁判員裁判で、さいたま地裁は28日、懲役3年（求刑懲役4年）の判決を言い渡した。被告が当時、心神耗弱状態だったことは検察側、弁護側のいずれも争わず、量刑が争点だった。判決理由で江見健一裁判長は、心神耗弱の原因について「育児や将来に対する不安があり、うつ病だった」と指摘。弁護側は執行猶予