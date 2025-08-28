バドミントン元日本代表の陣内貴美子が２８日、自身のインスタグラムを更新。「大好きな川口さんと久しぶりにお会いできました」などとつづり、広島、巨人で活躍した川口和久氏と、夫で広島、日本ハム、巨人で活躍した金石昭人氏との３ショットを投稿した。陣内が「川口さんと金石はプロ野球の先輩後輩」と記したように２人は１９８０年代の広島をけん引した投手。「ずっとニコニコしながら話している姿を見ていると、本当に仲