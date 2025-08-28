東京・お台場エリアに開業する「トヨタアリーナ東京」がお披露目されました。28日、報道陣に公開されたのは、約1万人を収容することができるトヨタ自動車グループが手掛けた「TOYOTA ARENA TOKYO」です。プロバスケットボール・B.LEAGUEに所属する「アルバルク東京」が、ホームアリーナとして使用するほか、コンサートなどの音楽イベントを行うことが可能です。テラススイートやラウンジなど高級感のある観戦エリアや、子連れ向け