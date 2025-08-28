越野建設は、“自宅で楽器演奏を満喫できる賃貸住宅”をコンセプトとして楽器演奏愛好家に向け展開するブランド「音楽マンション」シリーズについて、26年春に向けて、11月から26年3月にかけて東京エリアに新規6物件が完成予定であることを発表した。また、越野建設グループの「音楽マンション不動産」で、各物件の入居者募集を9月から順次開始する。●演奏空間に最適な防音性能と音響性能を備える「音楽マンション」シリーズ