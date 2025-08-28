８月27日に天皇杯の準々決勝が各地で行なわれた。ここでは「サッカーダイジェストカメラマン」部隊が取材した各試合のフォトギャラリーを一挙に特集する。 記事・フォトギャラリーの一覧は以下のとおり。写真：金子拓弥（サッカーダイジェスト写真部）試合特集 写真：サッカーダイジェスト写真：福冨倖希写真：鈴木颯太朗