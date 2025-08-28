2025年８月28日、９月の米国遠征に臨む日本代表のメンバー25名が発表された。その中にはE-１選手権でキャプテンを務めた「長友佑都」の名前もあった。これを受け、SNS上では批判の声が聞かれた。「DFの層が薄いのに長友に絶対その枠を使うのはなぜ？」「長友枠はいらない」などと、この38歳のベテランを呼ぶ理由が見当たらない趣旨のコメントがあった。確かに、北中米ワールドカップのアジア最終予選は全てベンチ外で、シー