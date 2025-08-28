独ドイチェ・ベレの中国語版サイトは26日、ドイツの産業部門全体で人員削減が加速する中、最も大きな打撃を受けているのが自動車産業で、過去1年間に5万人余りが削減されたと報じた。記事によると、ドイツの自動車業界では過去1年間に業界全体の労働力の7％に相当する約5万1500人が削減されたことが、ドイツの通信社DPAが入手した会計大手EYの分析で分かった。連邦統計局によると、6月30日時点の産業部門の就業者総数は542万人で、