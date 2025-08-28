俳優の阿部サダヲが主演、松たか子が共演するテレビ朝日系木曜ドラマ『しあわせな結婚』（毎週木曜後9：00）がクランクアップを迎え、阿部と松のコメントが到着した。【写真】「夢見る少女じゃいられない」を熱唱する松たか子本作は、脚本家・大石静氏がNHK大河ドラマ『光る君へ』以来初の連続ドラマを手がけ、夫婦の愛を問う令和のホームドラマ。松と阿部は、映画『ジヌよさらば〜かむろば村へ〜』（2015年）以来、10年ぶり