ÅìµþÅÔ±üÂ¿ËàÄ®¤äÀÄÇß»Ô¤Ê¤ÉÀ¾Â¿ËàÃÏ°è¤Î»³´ÖÉô¤òÃæ¿´¤Ë¡¢¤³¤Î¤È¤³¤í¥¯¥Þ¤ÎÌÜ·â¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤ë¡££²£³Æü¤Ë¤ÏÆ±Ä®¤ÎÂçÃ°ÇÈÀî¤Ç·ÌÎ®Äà¤ê¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿ÃËÀ­¤¬¡¢¥¯¥Þ¤Ë½±¤ï¤ì¤Æ¤±¤¬¤ò¤¹¤ëÈï³²¤¬È¯À¸¤·¤¿¡££²£·Æü¤âÀÄÇß»Ô¤äÆü¤Î½ÐÄ®¤ÇÌÜ·â¤µ¤ì¤¿¡£³Æ¼«¼£ÂÎ¤ÏÃí°Õ¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊÎëÌÚ¾Ï¸ù¡Ë±üÂ¿ËàÄ®¤Ë¤è¤ë¤È¡¢£²£³Æü¸á¸å£´»þÈ¾º¢¡¢Ä®³°¤Î£µ£°ºÐÂåÃËÀ­¤¬ÇØ¸å¤«¤é½±¤ï¤ì¤ÆÉé½ý¤·¤¿¡£Æ±Ä®¤Ç¥¯¥Þ¤Ë¤è¤ë¤È¤ß¤é¤ì¤ë¿ÍÅªÈï³²¤¬µ¯¤­¤¿¤Î¤Ï¡¢