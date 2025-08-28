8月27日（現地時間26日）。米メディア『ESPN』が、NBAの2025－26シーズンに向けた主要アウォード予想を公開した。 NBAの専門家やリポーター、エディター、アナリストたちへ聞き、各種アウォードの予想結果が明らかになった。ここでは、今シーズンの最優秀コーチ賞の予想を見ていきたい。1位票5ポイント、2位票3ポイント、3位票1ポイントが加算された結果は下記のと