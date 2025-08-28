プロ野球・巨人の中山礼都選手が、先輩の意外な一面について語りました。その“先輩”として名前があがったのは、2年ぶりのシーズン50登板を達成し、29ホールド・防御率1.71をマークしている10年目左腕・中川皓太投手。最近の近況について聞かれた中山選手は「意外とこういう人なんだって思ったんですけど」と、中川投手についてのエピソードを披露します。中山選手は、以前から中川投手に対して“静かそう”という印象があったと