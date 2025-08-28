阿部サダヲと松たか子が、テレビ朝日系木曜ドラマ『しあわせな結婚』のクランクアップを迎えた。 参考：阿部サダヲが感じた『しあわせな結婚』松たか子の魔力「ミスリードされていると思います」 本作は、NHK大河ドラマ『光る君へ』（2024年）以降、初の連続ドラマとなる大石静が脚本を手がける、夫婦の愛を問う“完全オリジナルホームドラマ”であり、令和の“マリッジ・サスペンス”。テレビ朝日の連続ドラ