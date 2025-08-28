【MLB】ドジャース5ー1レッズ（8月27日・日本時間28日／ロサンゼルス）【映像】大谷、二刀流デーで“大慌て”の珍事ドジャースの大谷翔平投手がレッズ戦に「1番・投手兼DH」で先発登板。二刀流デーならではの、思わぬ“珍事”が映像に映し出され、ファンを沸かせた。今季11度目の先発マウンドに立った大谷は、3回にマルテに先制ソロを浴びたものの、その裏の攻撃で自らチーム初ヒットを放ち反撃の口火を切