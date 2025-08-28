斎藤工、永尾柚乃出演のテレビ朝日ドラマ「誘拐の日」第８話が２６日に放送された。次回が最終回で「明かされる衝撃の黒幕」と告知されている。第８話では、七瀬凛（永尾柚乃）が新庄政宗（斎藤工）に隠れて事件前の七瀬家の防犯カメラを見て、何かに気付いた様子。七瀬守（半田周平）と妻が殺害された事件は、新庄汐里（安達祐実）である可能性が示唆されているが…。凛が見ていた防犯カメラの映像では、七瀬家を訪れた汐