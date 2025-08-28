Nextorage株式会社は、8月29日（金）から9月4日（木）にかけて開催される「Amazon スマイルSALE」に参加。同社取り扱い製品をセール価格で提供する。 CFexpress 4.0規格のメモリーカードや、USB4対応のポータブルSSDも対象。割引率が最も高いのはUHS-I SDカードとカードリーダーのセット品で、20％OFFとなっている。 セール期間 2025年8月29日（金）9時00分ʍ