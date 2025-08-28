28日の日経225オプション2025年9月限（最終売買日9月11日）の日中取引で、コールオプション・プットオプションの全権利行使価格の合計出来高は1万5818枚だった。うちプットの出来高が8788枚と、コールの7030枚を上回った。プットの出来高トップは3万9000円の981枚（30円安43円）。コールの出来高トップは4万5000円の1352枚（27円高73円）だった。 コールプット 出