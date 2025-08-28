NTT都市開発は、広島市の大規模複合施設「基町クレド」内でリニューアルしているショッピングセンターの「パセーラ」（中区基町）に、新たにスーパーの「ロピア」など4店が出店することを明らかにした。出店決定済みの「広島もとまち水族館」は10月31日、シェア型フードコートの「リダイン広島」は11月1日にオープンする。【こちらも】長野のイオン諏訪店跡、「イオンスタイル諏訪」開業へ2026年秋に新たに出店が決まったの