28日の日経225オプション2025年10月限（最終売買日10月9日）の日中取引で、コールオプション・プットオプションの全権利行使価格の合計出来高は3294枚だった。うちプットの出来高が1912枚と、コールの1382枚を上回った。プットの出来高トップは3万8000円の162枚（40円安155円）。コールの出来高トップは5万円の342枚（6円高13円）だった。 コールプット 出来高前