28日の日経225オプション2025年11月限（最終売買日11月13日）の日中取引で、コールオプション・プットオプションの全権利行使価格の合計出来高は109枚だった。うちコールの出来高が55枚と、プットの54枚を上回った。コールの出来高トップは5万2000円の30枚（17円）。プットの出来高トップは2万9750円の20枚（70円）だった。 コールプット 出来高前日比 価格