ドジャースの大谷翔平投手は27日（日本時間28日）、本拠地でのレッズ戦に「1番投手兼DH」で先発出場。投手としては5回を2安打1失点でまとめ、749日ぶりに勝利を手にした。打者としては5打数1安打だったが、チームは5ー1で勝利。4連勝を飾り、2位パドレスとのゲーム差を「2」とした。米地元放送局『SportsNet LA』など複数メディアが、試合の様子を伝えている。 ■749日ぶりの勝利投手 大谷は今季最多