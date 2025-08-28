東京・府中市の駐車場で27日に車の中から見つかった2人の遺体は、32歳の男性と19歳の女性だったことが分かりました。27日午後6時ごろ、府中市のマンションの駐車場で車の中から男女の遺体が見つかりました。その後の警視庁の捜査で、2人は府中市に住む矢島亮司さん（32）と大田区に住む川下蘭さん（19）だったことがわかりました。矢島さんは胸あたりに、川下さんは胸と脇腹などに刺し傷のようなものがある状態で、車内から刃物2本