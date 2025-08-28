アメリカ中西部ミネソタ州の学校で銃乱射事件があり、8歳と10歳の子供2人が死亡し17人がけがをしました。ミネソタ州ミネアポリスにあるカトリック系の学校にある教会で27日、銃を持った人物が建物の外から中に向けて数十発、発砲しました。この銃撃で、ミサのため集まっていた8歳と10歳の子どもが死亡し、子供14人を含む17人が重軽傷を負いました。銃撃したのは23歳のロビン・ウェストマン容疑者で、犯行後、教会の近くで自殺した