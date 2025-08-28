Image: Audio und werbung / Shutterstock 電気代に合わせてエアコンの設定温度を調整する過酷な夏。アメリカでは、過去1年で電気料金がかなり上がったようです。ここ1年の電気料金上昇の主な要因は、AIモデルを動かすために次々と建設される大規模なデータセンターのエネルギー需要の増加だとAxiosが伝えています。もうこれは実質｢AI税｣みたいなものです。データセンターが電力網を圧迫アメ