日本郵便のロゴ日本郵便は28日、7月に全13支社のうち近畿、四国、九州の3支社の郵便局で、計3件の酒気帯び運転があったと発表した。いずれも前日の飲酒によるもので、業務前の点呼でアルコールが検知されたとしている。不適切点呼問題を受け4月から毎月の調査を始めたが、安全意識の改善が浸透していない結果となった。酒気帯び運転は4月が20件、5月は29件、6月は3件だった。日本郵便は「今回の事態を真摯に受け止め、社員に対