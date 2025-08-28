宮内庁は28日、天皇、皇后両陛下主催の秋の園遊会を10月28日に東京・元赤坂の赤坂御苑で開催すると発表した。両陛下や秋篠宮ご夫妻ら皇族が出席され、中央省庁が推薦した各界の功労者や自治体関係者らが招かれる。宮内庁によると、2千人程度が招待され、ジンギスカンなどの料理が振る舞われる。