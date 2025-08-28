牛丼チェーンの「すき家」は、来月4日から牛丼の並盛りを30円値下げすると発表しました。値下げは11年ぶりです。【写真を見る】「すき家」牛丼並盛り480円→450円に9月4日から36商品10円〜40円値下げ2014年以来11年ぶり「すき家」は来月4日から、牛丼など36商品を10円から40円値下げします。例えば、牛丼の「並盛」は30円の値下げとなり、480円から450円になります。すき家が値下げするのは2014年以来、11年ぶりです。原材料価