8月7日、浜岡原発敷地内の休憩室のトイレで、掲示物に焦げ跡が確認された火事について、中部電力は調査の結果「原因の特定に至らなかった」と発表しました。中部電力によりますと、8月7日午後1時半ごろ、浜岡原発1・2号機の建屋の向かいにある、作業員の休憩室のトイレで、壁に貼られたA4サイズの紙の掲示物に焦げ跡が確認されました。掲示物はトイレ内の清掃道具が入った場所にあり、通常は人目にはつかず、清掃会社の社員が入っ