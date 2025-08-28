日本維新の会・池下卓衆院議員（50）の元公設秘書が秘書給与を不正に受け取っていたと報じた読売新聞が、2025年8月28日付の朝刊の一面で「誤報だった」と謝罪したが、誤った記事を掲載された池下氏は、「要望したレベルの記事とはかけ離れています」とXで怒りを露わにしている。読売新聞はわずか270文字で謝罪...取り違えた原因は不明読売新聞は27日付朝刊一面で、池下氏が採用していた公設秘書2人について、勤務実態がないにもか