学歴詐称疑惑の追及が続く、静岡･伊東市の田久保市長は、あす29日の定例会見を前に、発表案件以外の記者の質問には一切答えない意向を示しました。これに対し、市の幹部職員が説得にあたりました。（記者）「今、市の幹部が市長室に入ります。市長を説得するものと見られます」28日午前、田久保市長はあす29日の定例記者会見の打ち合わせの席で、発表案件以外の質問には一切答えない意向を示しました。このため、午後、伊東市の企