日本航空（JAL）は、東京・お台場に10月3日に開業する「TOYOTA ARENA TOKYO（トヨタアリーナ東京）」に、プライベート空間で試合を観戦できる特別席「JAPAN AIRLINES TERRACE SUITE」と、スポーツバー型の専用ラウンジ「JAPAN AIRLINES LOUNGE」をオープンする。トヨタアリーナ東京はスポーツを中心に音楽ライブなども開催できる多目的アリーナで、開業後は男子プロバスケットボールリーグ（Bリーグ）の「アルバルク東京」がホーム