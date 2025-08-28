暑い時期に大活躍のそうめん。いつもの味に飽きたら、試してほしいのが、近ごろ人気の〈塩味そうめん〉です。さっぱり塩味とにんにくの香りで、食べる前からもうおいしい！今回は温かいスープの「にゅうめん」レシピを紹介します。冷房で冷えた体にじんわりしみて、ほっとひと息つける一杯です。『うま塩にゅうめん』のレシピ材料（ 2 人分）そうめん……3束（約150g） 鶏胸肉……1/2枚（約100g）ズッキーニ……1/2本（約75g）