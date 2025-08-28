大阪府の吉村洋文知事が２８日、府庁で囲み取材に応じ、首位を快走する藤川阪神にエールを送った。「阪神優勝までもう少しですから、ぜひ優勝してもらいたいなと思います」と期待を寄せ、優勝パレードについては「今決めるのは鬼が笑うだろうと思っています。優勝すればその時点で判断しようと思っています」と明かした。２３年に阪神が１８年ぶりのリーグ優勝、３８年ぶりの日本一に輝いた際には、パ・リーグ３連覇のオリック