初代タイガーマスクの佐山聡（６７）が２８日、主宰する「ストロングスタイルプロレス」９月１１後楽園ホール大会へ向けた記者会見を急きょ欠席した。同大会は前身のリアルジャパンプロレスを含めた同団体の旗揚げ２０周年記念大会となる。パーキンソン病やメニエール病などを患い闘病中の初代虎もこの日の会見に出席予定だったが、急きょ欠席となった。平井丈雅代表は「佐山総監、自宅の方で療養してまして、本日この会見に