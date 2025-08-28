JR東海は、東海道新幹線などのチケットを10月からLINEでも購入できるようになると発表しました。【映像】実際の購入イメージJR東海によりますと、これまで新幹線の乗車チケットは、駅の窓口や券売機、そしてインターネットや携帯アプリなどから購入することができましたが、10月4日からはLINEからも購入できるようになります。JR東海の新幹線予約のLINE公式アカウントから購入可能で、決済方法はPayPayだけです。対象となる