松竹は２８日、２０２６年５月の公演をもって、大阪市中央区の大阪松竹座での興行を終了し、地下店舗を含めたビルを閉館することを発表した。建物設備の老朽化に伴う対応としている。大阪松竹座は１９２３年に活動写真館として開業し、その後１９９７年に演劇の劇場として新開場。歌舞伎や演劇、アイドルの公演など多彩な演目を上演してきた。また「閉館後の建物の計画は検討を進めており現時点では未定です」とコメント。今