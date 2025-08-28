俳優の竹中直人が28日、都内で行われたミュージカル『のだめカンタービレ』シンフォニックコンサート！製作発表会見に登壇した。【動画】“シュトレーゼマン”竹中直人、記者会見でボケまくりの大暴走！なだぎ武と喧嘩勃発「僕の邪魔をする！」本作は二ノ宮知子氏による漫画『のだめカンタービレ』が原作で、2023年にミュージカル化が実現。この度の第2弾では、フルオーケストラのアリーナコンサートとなる。