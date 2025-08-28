２６日、ルーマニアの首都ブカレストでファーウェイのスマートフォンを試す女性。（ブカレスト＝新華社配信）【新華社ブカレスト8月28日】中国通信機器大手の華為技術（ファーウェイ）は26日、ルーマニアのブカレスト国立劇場で新製品発表会を開き、「Pura80」シリーズのスマートフォンやタブレット端末などを発表した。２６日、ルーマニアの首都ブカレストでファーウェイのスマートフォンを試す女性。（ブカレスト＝新華社