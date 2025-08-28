4人分の頭蓋骨とみられるものが、麻袋の中から見つかりました。8月20日、神奈川・愛川町の資材置き場で、不法投棄されていた麻袋の中から、4人分の頭蓋骨とみられるものが見つかりました。通報者：（頭蓋骨）らしきものは4つ。見た瞬間、骨。人間の骨、分かります。また捜査関係者によりますと、袋の中には頭蓋骨の他に数人分の人の骨とみられるものや、ゴミも混じっていたということです。警察は身元の確認を進めるとともに、死体