全店実食調査！『おとなの週末』が自信を持っておすすめするお店をご紹介します。今回は、東京・浅草の中華料理店『中国手打拉麺 馬賊浅草店』です。具材に負けない手打ち麺ならではのコシ“手打ち麺”の冷やし中華を食べたいならココ。独特のコシとつるつる感を持つ手打ち麺は冷やしにするとより一層コシが際立ち、その力強さは多彩な具材の中でも抜群の存在感だ。冷やし中華馬賊1700円『中国手打拉麺馬賊浅草店』冷やし中華