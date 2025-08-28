今日28日(木)、札幌管区気象台から最新の1か月予報が発表されました。8月の道内はこれまでに厳しい残暑となる日が多かったですが、この先1か月も気温は平年より高く、季節の歩みはゆっくり進むでしょう。降水量は日本海側で平年並みか多く、太平洋側とオホーツク海側はほぼ平年並みの見込みです。また、日照時間は平年並みか多いでしょう。1週目(8月30日〜9月5日)天気は数日の周期で変わる日中はまだ暑さが残る明日29日(金)は